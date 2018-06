Reise zurück in die Kaiserzeit

Anzeige

Ulrich Himmelmann, der Hauptverantwortliche für die Denkmalerhaltung, sagt Folgendes zur Einordnung in die frühe Römerzeit: Die Römer akzeptierten den Rhein lange Zeit als natürliche Grenze zwischen dem Imperium Romanum und Germanien. Das Kastell Rheingönheim galt von 40 bis 70 nach Christus der Sicherung der Neckarmündung. Nach dem Tod Neros im Jahr 68 nach Christus versuchten 69 vier Kaiser die Macht zu ergreifen. Vitellius Machtansprüche neben denen von Otho sorgten nicht nur für Unruhen in Rom selbst, sondern auch im Rheingebiet. Die Rheinarmeen, die Vitellius unterstützten, galten in der Hauptstadt als Aufständische. Als separatistische, germanische abtrünnige Hilfstruppen im römischen Dienst wurden sie vermutlich 69 hier überwältigt, das Lager wurde zerstört und abgebrannt.

Nachdem Vespasian und seine Söhne den Schwarzwald erobert hatten, um eine direkte Straßenverbindung nach Frankreich zu bauen, lag Rheingönheim nicht länger an der Grenze. Seit dem Bau des Neckar-Odenwald-Limes um 70 nach Christus verloren die Kastelle ihre Bedeutung als Militäranlagen.

„Bei der Grabung fand man Reste eines Schatzes“, sagt Himmelmann: „Jemand hat alles, was Wert hatte, unter dem Fußboden verborgen. Beim Angriff kamen die Besitzer nicht mehr dazu, es mitzunehmen.“ Stadtmuseumsdirektorin Regina Heilmann, Veranstalterin der Sonderausstellung „Die Römer in LU – Zwei Kastelle, eine Siedlung und ein Gräberfeld“, stellt den Schatz am Fundort aus. „Vor dem Lager entstand eine Zivilsiedlung mit Lagerdorf, Geschäften und Wirtschaften. Die Skelette zeigen Gewalteinwirkung. Für den Brand spricht, dass eine Decke verbrannt und in einen Keller hineingefallen ist. Die Menschen müssen vor dem Abbrennen des Lagers getötet worden sein.“

„Die Germanen haben heute noch Vorteile davon, dass die Römer frech geworden sind“, sagt Ortsvorsteher Wilhelm Wißmann: „Die Römer haben die Esskastanien, den Wein und die Mandeln mitgebracht. Die Archäologen fanden auch Getreidevorräte und können darauf schließen, was die Römer gegessen haben. Viele Fragen bleiben bisher noch offen – etwa die, ob die Ureinwohner von Rheingönheim nach dem Abbrennen des Lagers aus dem Siedlungsgebiet verjagt wurden.“

