Reisebus bleibt stecken

Ludwigshafen.Ein 44 Jahre alter Fahrer ist mit seinem Reisebus in der Lkw-Sperre auf der Hochstraße Süd hängen geblieben und hat dadurch erhebliche Verkehrbehinderungen verursacht. Wie die Polizei gestern mitteilte, lenkte der Mann das Fahrzeug am Donnerstag gegen 16.20 Uhr trotz eindeutiger Beschilderung in die Engstelle an der Konrad-Adenauer-Brücke, Fahrtrichtung Bad Dürkheim. Um die marode Hochstraße zu schonen, ist die Durchfahrt dort für Fahrzeuge mit einer Breite von mehr als 2,10 Metern und einem Gewicht über 3,5 Tonnen verboten. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 8000 Euro. Den Fahrer erwartet ein Bußgeld von 500 Euro und ein zweimonatiges Fahrverbot.

Ebenfalls gekracht hat es am Donnerstag in der Großpartstraße. Ein 54-jähriger Autofahrer wich einem Hase aus und kollidierte dabei mit dem Wagen eines 93-Jährigen. Der Senior wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. jei