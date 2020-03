Reisepläne trotz Virus-Krise

Ludwigshafen.„Wir müssen abwarten, wie es sich tatsächlich weiter entwickelt mit den Virus-Erkrankungen“, sagte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck dem Partnerschaftsausschuss mit Blick auf das später einhellig beschlossene Begegnungsprogramm 2020. In dem Programm sind unter anderem geplante Veranstaltungen mit den Partnerstädten Antwerpen (Belgien), Dessau-Roßlau (Sachsen-Anhalt), Gaziantep (Türkei), Havering (Großbritannien), Lorient (Frankreich), Pasadena (USA) und Sumgait (Aserbaidschan) aufgeführt.

Franzosen kommen nicht

Europaweit gebe es im Zusammenhang mit dem Coronavirus „sehr klare Beschränkungen mancher Länder“, so Steinruck. „Zum Beispiel kommen die französischen Studenten nicht, weil es da ein Ausreiseverbot gibt. Wir wissen nicht, wann diese Grippe-Art vorüber ist und wann dann wieder Normalität in Europa eintritt.“ Das werde sicher der Fall sein, zeigte sich Steinruck überzeugt. Aber sie könne auch verstehen, „wenn Eltern sagen, sie wollen nicht haben, dass ihr Kind 1000, 2000 Kilometer durch Europa reist“. Von daher werde „sicher das eine oder andere auch in Frage stehen“.

Bereits stattgefunden hat indes eine Reise nach Dessau-Roßlau, an der im November 53 Ludwigshafener teilgenommen hatten. „Die Resonanz war sehr positiv“, berichtete Marcel Jurkat, Leiter Repräsentation und Städtepartnerschaften. Insgesamt finden zwischen November 2019 und Mai 2020 16 Begegnungen zwischen deutsch-deutschen Partnerstädten statt – die in Dessau sei zugleich die Auftaktveranstaltung für alle Bundesländer gewesen. Man habe sich „in toller, entspannter Atmosphäre miteinander ausgetauscht“, erzählte Jurkat. „Die Werte Toleranz und Akzeptanz standen im Mittelpunkt des Ganzen.“ Schwerpunkte seien unter anderem die Themen Inklusion, Bildung, Gleichberechtigung, Umweltaspekte, Energiewende und Lebensmittelüberproduktion gewesen.

„Sie bekommen jeden Tag mit, wie die Lage an der türkisch-syrischen Grenze ist“, wandte sich Jurkat im Zusammenhang mit der nahe der Grenze gelegenen türkischen Partnerstadt Gaziantep an das Gremium. Auf jeden Fall werde der Freundeskreis Ludwigshafen-Gaziantep am 22. August, wie schon im Vorjahr, ein türkisches Sommerfest im „HackgARTen“ feiern, kündigte Ausschussmitglied Ibrahim Yetkin (Grüne) an.

Seit diesem Monat lädt zudem die – insbesondere auch in der Städtepartnerschaft zu Lorient hoch engagierte – Deutsch-Französische-Gesellschaft zusammen mit der Stadtbibliothek beim „Club de lecture“ Kinder und Jugendliche von 9 bis 16 Jahren bis Ende Mai regelmäßig dienstags zum gemeinsamen Französisch-Lesen in die Bibliothek ein.

Überdies sei erstmals ein Israel-Austausch geplant, bei dem Schüler des Wilhelm-von-Humboldt-Gymnasiums im Mai nach Israel reisen, so Jurkat. Ein Gegenbesuch sei für den Oktober vorgesehen. Zudem sei für 2021 – entweder im Mai/Juni oder September/Oktober – zusammen mit dem Freundeskreis Sumgait eine Bürgerreise nach Aserbaidschan geplant.

