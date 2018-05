Reitertag und Flohmarkt

Anzeige

Ludwigshafen.Reiten, rutschen und spielen – beim großen Frühlingsfest der Jugendfarm Pfingstweide am Samstag, 19. Mai, können Kinder einiges erleben. Auf die Besucher warten nach Angaben der Veranstalter zahlreiche Großspiele, eine Rollenrutsche und ein Flohmarkt. Nach vorheriger Anmeldung können Kinder ihren eigenen Stand aufbauen. Auch die Jugendfarm selbst ist wieder mit einem Tisch vertreten, an dem es Kinderkleidung, Spiele, Bücher, Fahrräder, Rollschuhe oder Kinderwagen zu kaufen gibt. Der erlös kommt der Einrichtung zugute. Auf dem Programm steht gleichzeitig ein Reitertag, bei dem die Kinder der Farm mit ihren Ponys in der E-Dressur und bei einem Reiterwettbewerb antreten. Auch ein Kostümreiten ist geplant.

Für Verpflegung sorgt der Verein der Jugendfarm mit Kaffee und Kuchen sowie einem Grill. Los geht das Fest um 13 Uhr, die Siegerehrung des Reiterwettbewerbs ist für 17 Uhr vorgesehen. Der Eintritt ist frei. jei