Reizvolle Duelle zum Auftakt

Sieger beim Turnier im Januar wurde der BSC Oppau.

Ludwigshafen.Mit dem Spiel zwischen dem derzeitigen Bezirksliga-Zweiten SV Ruchheim und dem dreifachen Pokalgewinner FC Croatia beginnt am 19. Januar, 9 Uhr, in der Friedrich-Ebert-Halle das 38. Turnier um die Ludwigshafener Stadtmeisterschaft im Hallenfußball. 16 Mannschaften bewerben sich um den Turniersieg und die Nachfolge des Pokalverteidigers BSC Oppau. Dieser hatte am 21. Januar 2018 überraschend deutlich das 37. Turnier mit 5:1 gegen den Oberligisten FC Arminia 03 gewonnen. Erstmals findet das Turnier an einem Samstag und nicht an einem Sonntag statt. Dadurch können die Mannschaften nach dem Turnier besser das gesellige Beisammensein pflegen.

Oberbürgermeisterin und Sportdezernentin Jutta Steinruck loste vier Gruppen aus, in denen es schon in der Vorrunde richtig „knistert“: So treffen in Gruppe B mit dem Ludwigshafener SC und dem zehnfachen Rekordsieger SV Südwest zwei Mannschaften aufeinander, die auf dem Feld jahrelang um die „Vorherrschaft“ im Ludwigshafener Fußball kämpften. In Gruppe D mit Oberligist FC Arminia 03 als ranghöchstem Club kommt es auch zum reizvollen Stadtteilduell zwischen dem ASV 1905 und dem TV Edigheim.

Steinrucks Auslosung ergab folgende vier Vorrundengruppen: In der Gruppe A spielen der SV Ruchheim, FC Croatia, KSV Amed und PSV Grünweiß. In der Gruppe B treten der Ludwigshafener SC, SV Südwest, GSV Ellas und TuS Oggersheim an. In der Gruppe C spielen BSC Oppau, ESV 1927, SV Pfingstweide und VfR Friesenheim. Für die Gruppe D wurden der FC Arminia 03, ASV Edigheim, TV Edigheim und SG Maudach ausgelost. rs

