Rekordzahl an Studierenden

Ludwigshafen.Nur mit vielen Ausweichquartieren kann die Hochschule seit Jahren die große Raumnot lindern. Das Kursangebot ist gleichwohl attraktiv. Deshalb stieg die Zahl der Studierenden auf 4672 weiter an – ein neuer Rekord. Aber nicht nur deshalb sieht Präsident Peter Mudra die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft auf dem richtigen Weg. Die Summe der eingeworbenen Drittmittel habe die Einrichtung in den vergangenen sechs Jahren sogar um 165 Prozent auf 2,6 Millionen Euro gesteigert, nennt Mudra einen weiteren positiven Aspekt aus dem Jahresbericht 2018. Zudem habe sich das Angebot an Studiengängen seit 2010 um etwa ein Viertel erhöht.

Damit reagiert die Hochschule auf die zunehmende Bedeutung der Weiterbildung. Als verstärkte Zielgruppe sieht die Wissenschaftseinrichtung Berufstätige, die auch ohne Abitur dank langjähriger Berufserfahrung studieren können. „Der Anteil dieser Gruppe macht mittlerweile acht Prozent bei den Studierenden aus“, freut sich Mudra über den Zuspruch, der landesweit über dem Durchschnitt liegt.

Projekt in Fußgängerzone

Ein verstärktes Augenmerk legen die Verantwortlichen der Hochschule auch auf sogenannte Studienpioniere. Dazu zählen Schulabgänger, in deren Familie sich bislang niemand für ein Hochschulsemester eingeschrieben hatte. Zur Erinnerung: Bei einem Wettbewerb des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft war 2015 die Hochschule erfolgreich. Für die Umsetzung des umfangreichen Konzepts erhielt sie ein Fördergeld von 170 000 Euro. „Mit regelmäßigen Informationen wie einem Tag des Stipendiums wollen wir den jungen Leuten Mut machen“, sagt Mudra.

Die starke gesellschaftliche Ausrichtung, die sich in der Umbenennung der Hochschule vor einem Jahr widerspiegelte, macht sich nicht nur bei neuen Studiengängen etwa im Gesundheitsbereich bemerkbar. Zumal die Landesregierung die Einrichtung vor zwei Monaten zum Schwerpunkt bei der Teilakademisierung der Pflegeberufe ernannte.

Zudem startet die Hochschule direkt in der Innenstadt ein Projekt über soziale Innovationen. Dafür soll eine leerstehende Ladenfläche angemietet werden. Die Studenten bleiben bei der Erarbeitung ihrer Konzepte nicht unter sich, sondern beziehen die Passanten in der Fußgängerzone ein, beispielsweise mit Umfragen. Mit dem Projekt „Creative Space“ hatte sich die Hochschule bei einem bundesweiten Wettbewerb gegenüber 87 Konkurrenten durchgesetzt – und ein Preisgeld von 250 000 Euro erhalten.

Ausgebaut werden soll die Zusammenarbeit mit der Hochschule Worms, die ebenfalls ein breites betriebswirtschaftliches Studienangebot hat. „Beim Datenschutz und Gründungsbüro arbeiten beide bereits zusammen, dies könnte künftig auch im IT-Bereich und bei der Weiterbildung der Fall sein“, erläutert Mudra die Perspektive.

Sehnsüchtig warten Studierende und Verwaltungsmitarbeiter auf den Erweiterungsbau, der östlich des bisherigen Standorts errichtet wird. Bereits mehrfach wurde das 67 Millionen Euro teure Projekt verschoben – zuletzt wegen stark ausgelasteten Planungsbüros. „Mitte Oktober soll nun der offizielle Spatenstich erfolgen“, sagt Hochschulsprecherin Elena Wassmann.

„Bis zur voraussichtlichen Fertigstellung 2023 sind dann seit der Beschlussfassung über den Neubau 13 Jahre vergangen“, merkt Mudra zur langen Campus-Vorgeschichte an. „Dies ist aber nicht als Vorwurf gemeint, sondern als Tatsache, wie die öffentliche Hand baut.“ Die Infrastruktur der Hochschule sei ein Bremsklotz für die Entwicklung gewesen. „Insofern kann man die positive Entwicklung gar nicht hoch genug einschätzen“, so sein Fazit.

