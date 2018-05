Religiöse Grenzerfahrungen

Anzeige

Ludwigshafen.Neue Wege gehen und neue Perspektiven eröffnen möchten die Macher der Kulturkirche Friedenskirche mit einer Ausstellung. „Materiale Verwandlung“ zeigt ab Pfingstsonntag, 20. Mai, zehn Arbeiten von neun Künstlern, die eigens für den Ort hergestellt wurden. „Wir sind gespannt, wie die Gemeindemitglieder und Besucher darauf reagieren“, sagte Helmuth Morgenthaler, Vorsitzender des Förderkreises Friedenskirche e.V., bei der Vorstellung der Ausstellung und des Begleitprogramms.

Diese ist in Zusammenarbeit mit dem Institut für Künstlerische Keramik und Glas der Universität Koblenz in Höhr-Grenzhausen entstanden und wird als Teil des Kultursommers Rheinland-Pfalz gefördert. Einen Teil der Kosten trägt zudem die Evangelische Landeskirche der Pfalz. Unter der Leitung von Professor Jens Gussek haben sich die Kunststudenten mit dem besonderen Ort Kirche beschäftigt. Erster Schritt war eine Begehung. „Dabei sind den jungen Leuten Sachen aufgefallen, die ich so selbst noch nie gesehen habe“, berichtete Pfarrerin Cornelia Zeißig.

Eindrücke umgesetzt

Diese Eindrücke haben sie in ihren Arbeiten umgesetzt, und zwar so, dass die Kirche mit aufgenommen wird, in ihrer eigentlichen Funktion aber nicht gestört wird – also die Gottesdienste zu Pfingsten. Der Bezug zu den Feiertagen wird ebenfalls hergestellt. So zeigt eine der Arbeiten brennende Wachsköpfe und erinnert so einerseits an Darstellungen der Jünger mit Flammen auf dem Kopf, andererseits aber auch an die Vergänglichkeit des Lebens.