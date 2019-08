Renntag für Bahnradler

Ludwigshafen.Auf drei Olympia-Medaillengewinner und Weltmeister können sich die Besucher des Bahnrad-Klassikers „Silberne Eulen“ freuen, der am Donnerstag, 22. A ugust, ab 17.30 Uhr in Friesenheim ausgetragen wird. Ein illustres Fahrerfeld aus zwölf Ländern startet bei den Wettbewerben auf der Radrennbahn in der Weiherstraße. Dazu zählen etwa der Brite Mark Cavendish (Bild), 30-facher Etappensieger der Tour de France und Olympia-Silbermedaillengewinner von Rio, und der derzeit wohl erfolgreichste deutsche Bahnsprinter, Maximilian Levy. Er gewann bereits eine olympische Silber- und Bronzemedaille. Olympiasiegerin Miriam Welte führt das Feld der Frauen-Sprinterinnen an. Welt- und Europameisterin ist auch Alessa-Catriona Pröpster vom ausrichtenden Verein RSC Ludwigshafen.

Ein Hauptaugenmerk bei dem „Silbernen Eulen“-Ranntag gilt auch dem Zweier-Mannschaftsfahren. Bei den Männern treten 16 Teams an, bei den Frauen sind es zwölf Mannschaften. Für besonderen Ansporn sorgt die Tatsache, dass bei den Rennen Weltranglisten-Punkte vergeben werden. ott (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.08.2019