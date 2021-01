Renovierung im Bahnhof

Ludwigshafen.Der deutlich in die Jahre gekommene Hauptbahnhof Ludwigshafen wird leicht renoviert. Die Deutsche Bahn tauscht die Beleuchtung in der Empfangshalle aus, dichtet die Dächer an den Bahnsteigen ab und erneuert dort die Sitzbänke. Die Gesamtkosten betragen rund 340 000 Euro, so ein Bahnsprecher. Die Arbeiten sollen in den nächsten Wochen beendet werden. Die Investitionen in Ludwigshafen gehören zu einem Sofortprogramm des Bundes zur Verschönerung der Bahnhöfe. Bundesweit werden bis zu 40 Millionen Euro für insgesamt 140 Stationen ausgegeben. ott (Bild: Thomas Tröster)

