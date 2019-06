Reske Chefin bei SPD-Senioren

Ludwigshafen.Ingrid Reske (Bild) ist neue Pfalzvorsitzende der SPD-Arbeitsgemeinschaft 60plus. Die 72-jährige Ludwigshafenerin und ehemalige BASF-Betriebsrätin wurde bei einer Versammlung in Bad Dürkheim mit 95,6 Prozent der Stimmen zur Nachfolgerin von Alexander von Rettberg (Maikammer) gewählt. „Wir sind nah bei den Menschen und wollen es auch bleiben“, betonte die frühere Stadträtin. Reske ist seit 2012 Vorsitzende der SPD-Arbeitsgemeinschaft 60plus in der Vorderpfalz und war zehn Jahre lang Vorsitzende der SPD-Betriebsgruppe der BASF. Die gelernte Physiklaborantin will sich vor allem für mehr Seniorenbeiräte in den Kommunen einsetzen. ott (Bild:SPD)

