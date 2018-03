Richter reduziert Strafe

Anzeige

Ludwigshafen.Er kommt mit einem blauen Auge davon: Weil er am Steuer kurz eingeschlafen war und dadurch einen Unfall verursacht hatte, erhielt ein 26-jähriger Mannheimer gestern vom Amtsgericht Ludwigshafen ein Fahrverbot von drei Monaten. Außerdem muss er eine Geldstrafe in Höhe von 25 Tagessätzen zu 35 Euro zahlen.

Nach einer kurzen mündlichen Verhandlung reduzierte das Gericht das ursprüngliche Strafmaß aus dem Strafbefehl wegen Gefährdung des Straßenverkehrs vom September vergangenen Jahres. Nach diesem wäre dem Beschuldigten die Fahrerlaubnis entzogen worden. Außerdem hätte er 25 Tagessätze zu 50 Euro als monetäre Strafe zahlen sollen. Dagegen hatte er Einspruch eingelegt, so dass eine Hauptverhandlung anberaumt wurde.

Es gehe ihm einzig um die Reduzierung der Strafe, begründete der Bürokaufmann auf Nachfrage des Richters seinen Einspruch, den er über seinen Verteidiger eingelegt hatte. Den Tatvorwurf bestritt er nicht, er hatte ihn sofort nach dem Unfall, der sich Ende April 2017 ereignete, eingeräumt. Er habe 18 oder 19 Stunden nicht geschlafen, berichtete der blass wirkende Mann. Deshalb sei er in der Saarlandstraße in seinem Auto in einen Sekundenschlaf gefallen. Dadurch fuhr er auf einen Wagen auf, der an einer roten Ampel hielt. Dessen Fahrerin erlitt unter anderem ein Schleudertrauma. Zudem sei an ihrem Fahrzeug ein Schaden von 1000 Euro entstanden, so die Anklage.