Ludwigshafen.Die Stadtratsfraktion der Ludwigshafener SPD hat die beschlossene Fortschreibung des Sportstättenentwicklungsplans (wir berichteten) wohlwollend aufgenommen. „Die in der Sitzung des Sportausschusses getroffene Entscheidung ist richtig und notwendig“, sagte der stellvertretende Fraktionschef Hans Mindl. „Gerade vor dem Hintergrund der dynamischen Sportentwicklung und begrenzter finanzieller Mittel wird es wichtiger, rationale Entscheidungsgrundlagen für Investitionen zu erarbeiten.“

Die SPD habe die Ankündigung zur Fortschreibung des Sportstättenentwicklungsplans von Beginn an begrüßt. Dabei sei es besonders wichtig, die Vereine sowie den Ludwigshafener Sportverband einzubeziehen. Auch die geplante umfassende Bürgerbeteiligung sei ein wegweisender Schritt. Die Sportbewegung in der Stadt sei mit ihren 42 000 Mitgliedern in rund 150 Vereinen eine bedeutsame Bürgerinitiative.

Ziel der nun angeschobenen Entwicklungsplanung müsse sein, „eine optimale Nutzung und Bündelung aller Kräfte für die Weiterentwicklung des Sports in Ludwigshafen zu erreichen“, so Mindl. Der Sportausschuss hatte die Fortschreibung des Entwicklungsplans am Mittwoch auf den Weg gebracht. Die Bestandsaufnahme wird vom Institut für Sportstättenentwicklung (ISE) Trier übernommen und kostet 50 000 Euro. jei