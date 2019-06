Riesenbärenklau: Stadt Ludwigshafen warnt vor Stauden

Ludwigshafen.Das Umweltamt warnt ausdrücklich vor dem Kontakt mit Herkulesstauden. Die bis zu vier Meter hohen, auch als Riesenbärenklau bekannten Gewächse, können bei Berührung starke allergische Reaktionen und akute Bronchitis auslösen. Ihre Substanzen geben sie auch an die Umgebungsluft ab. Bei Hautkontakt sorgt ihr Gift für stark juckenden, brennenden Ausschlag und nässende Wunden, die das Sonnenlicht noch verstärkt. Der Heilungsprozess kann sich über Wochen hinziehen.

Im Zweifel sollten Betroffene einen Arzt aufsuchen. Wer die Stauden, die nach Beginn ihrer Wachstumsphase im April jetzt blühen, in seinem Garten entdeckt, sollte in der Dämmerung oder bei bewölktem Himmel erst die Blütendolden entfernen und verbrennen, ehe er die Wurzeln ausgräbt. Das Umweltamt rät, sich mit langer Kleidung und Sonnencreme dabei zu schützen. Bereits im Boden vorhandene Samen bleiben keimfähig, weshalb eine mehrjährige Nachsorge nötig ist. Wer die Pflanzenmit ihren auffälligen, an Seerosen erinnernden Stauden entdeckt, möge sich bei der Stadtverwaltung melden unter Telefon 0621/504 26 24. hhf

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.06.2019