Rita Augustin-Funck vereidigt

Ludwigshafen.„Allein unter Gentlemen“ wähnte sich Rita Augustin-Funck (CDU) bei der konstituierenden Ortsbeiratssitzung im Maudacher Schloss. „Mit Unterstützung von sieben Männern kann ja nichts mehr schiefgehen“, scherzte die neue und alte Ortsvorsteherin mit Blick auf den nunmehr ausschließlich männlichen Ortsbeirat – nachdem Parteikollegin Martina Wittke ihren Wiedereinzug um 24 Stimmen verpasst hatte. Für Rita Augustin-Funck ist es die dritte Amtszeit, jedes Mal konnte sie sich im ersten Wahlgang durchsetzen.

Die Vereidigung im Sitzungssaal vollzog Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD). In den nächsten fünf Jahren möchte die Ortsvorsteherin vor allem die Generalsanierung der Maudacher Straße zwischen den Haltestellen Ortseingang und Schloss vorantreiben.

Fahne für den Stadtteil

Ein Herzensanliegen ist ihr auch die Planung des Stadtteiljubiläums. Zu diesem Anlass wird es nicht nur ein „Kommunalbrevier“ geben, eine faktengespickte Ortschronik, die sie den Ortsbeiratsmitgliedern zu Sitzungsbeginn vorab überreichte, sondern endlich auch eine Fahne für Maudach. „Ein Wappen haben wir schon lange, am 18. Januar wird unsere Fahne geweiht“, kündigte die Kommunalpolitikerin an.

Im neuen Maudacher Ortsbeirat stellen CDU und SPD je drei Mitglieder, für die Grünen ist Michael Keßler dabei. Dass das grüne Einzelmitglied zum ersten Stellvertreter der Ortsvorsteherin gewählt wurde, hatte sich angebahnt: Bei den Wahlen am 27. Mai hatte Keßler die meisten Personenstimmen auf sich vereint. Zudem ist er im Ortsteil auf vielfältige Weise engagiert. Dies brachte ihm die Unterstützung der CDU ein, die geschlossen für ihn votierte. Zweiter Stellvertreter ist Andreas Olbert (CDU), so dass die Sozialdemokraten in Maudach diesmal keinen „Spitzenposten“ besetzen.

Einen für das Erscheinungsbild der Stadt wichtigen Mann begrüßte Rita Augustin-Funck mit Peter Nebel. Der 52-jährige Bauingenieur ist seit März neuer Werkleiter beim Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL). Zuvor war er 22 Jahre lang in verantwortlicher Position in Speyer tätig. Ihm sei es wichtig, sich allen zehn Ortsbeiräten persönlich vorzustellen, um den Bedarf vor Ort zu eruieren und Kontakte zu knüpfen.

In seiner neuen Funktion ist Peter Nebel zuständig unter anderem für Straßenreinigung, Winterdienst, Friedhöfe und Grünpflege. Gerade bei Letzterem habe es in Maudach in der Vergangenheit Defizite gegeben, so die Ortsvorsteherin. Mit dem „Masterplan Grünpflege“ sei man aber auf einem guten Weg. dtim

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.08.2019