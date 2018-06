Rockmusik und Kammerkonzert

Anzeige

Ludwigshafen.Zwei kostenlose Konzerte bietet der Förderkreis Ebertpark in den nächsten Tagen. In der Reihe „Parkkultur“ spielt am Freitag, 29. Juni, ab 19 Uhr die Rockband The Vineyard. Die fünf Musiker präsentieren in der Konzertmuschel viele eigene Songs. Für heitere Klänge der leichten Muse sorgt indes das Streichquartett „Quartetto Mirtillo“ am Sonntag, 1. Juli, ab 15 Uhr ebenfalls in der Konzertmuschel. Die vier Musiker spielen Werke etwa von Mozart, Mendelssohn und Haydn. Die Besucher können sich auch auf Ohrwürmer anderer Komponisten freuen, wie den „Blumenwalzer“ von Tschaikowsky, „Crisantemi“ von Puccini und „Air“ von Bach. ott