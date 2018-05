Rockmusik zum Auftakt

Anzeige

Ludwigshafen.Kostenlose Konzerte am Freitagabend im Ebertpark – dies ermöglicht der Förderverein in den nächsten Monaten mit der Reihe „Parkkultur“, die am Freitag, 18. Mai, um 19 Uhr startet. Zum Auftakt spielt die Band The Silverballs. Die fünf Musiker haben sich ganz dem Rock‘n‘Roll verschrieben. Bereits zweimal wurde die Gruppe beim Rockabilly-Rumble Festival von einer internationalen Jury mit dem „Best Show“-Award ausgezeichnet.

Auf andere Klänge ebenfalls in der Konzertmuschel des Ebertparks können sich die Besucher bei der Reihe „Schöne Töne“ freuen. Am Sonntag, 20. Mai, 15 Uhr, präsentiert die Musikantengruppe „Edelweiß“ aus Mutterstadt – bereits zum achten Mal im Laufe der Jahre – deutsche Schlager sowie Volksmusik. „Wir freuen uns, dass die Parkkultur-Konzerte mit einer entspannten Atmosphäre wieder starten“, so Constanze Kraus, Geschäftsführerin des Förderkreises Ebertpark. Die weiteren Termine der kostenlosen Konzerte, die bis in den September reichen, sind unter www.ebertpark.de abrufbar. Die Faltblätter sind unter anderem im Turmrestaurant des Ebertparks sowie bei der Touristinfo am Berliner Platz erhältlich. ott