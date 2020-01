Rollerfahrer nach Unfall gestorben

Ludwigshafen.Ein 50-jähriger Motorrollerfahrer ist nach einem Unfall in der Wollstraße gestorben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, verlor er nach derzeitigem Ermittlungsstand am Samstag gegen 14.30 Uhr auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er stürzte und stieß mit einem entgegenkommenden Kleinwagen zusammen. Der 50-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht, wo er kurze Zeit später starb. Zur Klärung des Unfallhergangs ordnete die Staatsanwaltschaft Frankenthal die Einschaltgung eines Kfz-Sachverständigen an. Ferner ist eine Obduktion des Leichnams geplant. Personen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 0621/963-24 03 zu melden.

