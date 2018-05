Rolltreppen werden erneuert

Anzeige

Immer wieder gab es in den vergangenen Jahren Klagen über nicht funktionierende Rolltreppen in dem S-Bahnhof, an dem täglich 12 000 Fahrgäste aus- und einsteigen. Mehrfach hatte der Ortsbeirat Südliche Innenstadt einhellig zügige Reparaturen angemahnt. Die Defekte waren laut Bahn häufig auf ein Fehlverhalten von Fahrgästen zurückzuführen, etwa durch herumspringende Jugendliche. „Das ist die teuerste Hüpfburg Deutschlands“, hatte es Linken-Stadträtin Sabine Gerassimatos vor einigen Monaten formuliert.

Erfreut zeigte sich Heller darüber, dass die Bahn zusätzliche Videokameras versprochen habe. Diese sollten nicht nur die Bahnsteige im Blick haben, sondern auch den Bereich zu den Rolltreppen.

