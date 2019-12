Ronge-Protest löst kleine Revolution aus

Ludwigshafen.„Es war damals 1844 eine kleine Revolution“, erzählt die Landessprecherin der Freireligiösen Kirche in der Pfalz, Marlene Siegel. Doch trotz der immensen Bedeutung der damaligen Ereignisse führt sie mit ganz leiser Stimme durch die Ausstellung, die an den berühmten Ronge-Brief vor 175 Jahren erinnert.

Der katholische Kaplan Johannes Ronge verfasste 1844 einen Protestbrief gegen die Ausstellung des „Heiligen Rocks“ in Trier. Er folgte einer liberalen, aufgeklärten Stimmung, er war quasi ein Freidenker in der christlichen Kirche. Mit der Forderung nach Menschenrechten, Demokratie und echter Gleichberechtigung wollte Ronge, dass es dem Volk bessergeht, dass die Menschen selbstbestimmt sind, sich aber dennoch gegenseitig brauchen und wertschätzen. „Der Mensch steht im Mittelpunkt“, wie Siegel den Grundgedanken zusammenfasst. Und, „die Bewegung hat für viel Wirbel gesorgt, das war revolutionär.“ Denn kurz danach gründeten sich in der Pfalz die ersten Freireligiösen Gemeinden.

„Die Freireligiöse Bewegung hatte damals dieselbe Bedeutung wie die Arbeiterbewegung“, so Siegel beim Rundgang durch die Ausstellung. Und sie hatte mit denselben Repressalien zu kämpfen: Schon kurz nach der Gründung wurde sie durch die Regierungen wieder verboten. Aber aufhalten ließ sich die Bewegung nicht mehr, keine vier Jahre später brach sich die Revolution Bahn.

Bis zum 11. Januar zu sehen

Unterstützt hat die Ausstellung auch das Stadtmuseum in Ludwigshafen, das die Vitrinen zur Verfügung stellte. Pascal Schilling aus der Freireligiösen Gemeinde zu Offenbach war eine der treibenden Kräfte hinter der Ausstellung, die derzeit im Gemeindehaus der Freireligiösen Gemeinde in Ludwigshafen in der Wörthstraße 6a zu sehen ist. Neben geschichtlichen Hintergründen und einer Zusammenfassung der Ereignisse ist die Ausstellung auch mit vielen Objekten aus dem Nachlass von Ronge bestückt. Dieser Nachlass kam kurz nach dem Zweiten Weltkrieg nach Ludwigshafen ins Ronge-Haus. Dort ist nicht nur die Freireligiöse Gemeinde beheimatet, sondern auch der Bund Freireligiöser Gemeinden Deutschlands.

„175 Jahre Ronge-Brief ist ein Anlass, besondere Dinge aus dem Nachlass zu zeigen“, so Siegel. Von seinem ehemaligen Schreibtisch ist das Tinten- und Sandfass samt Schreibfeder in der Ausstellung zu sehen. Möglicherweise hat Ronge damit seinen berühmten Brief verfasst. Aber auch Drucke von Ronge werden gezeigt und auch sehr viele Geschenke von seinen Anhängern: „Es sind Fan-Geschenke“, wie die Landessprecherin es etwas moderner formuliert.

Neben einem Tuch mit dem kompletten Text des Protestbriefes, silbernen Lorbeerblättern und einem Brillenetui mit seinem Abbild ist auch Siegels liebstes Ausstellungsstück zu sehen – ein Pfeifenkopf mit dem Abbild Ronges. „Damit wurde das Konterfei den Menschen näher gebracht, aus heutiger Sicht ist das unvorstellbar.“

Besucher der Ausstellung werden aus organisatorischen Gründen um telefonische Anmeldung bei der Gemeinde unter Telefon 0621/512582 gebeten. Die Ausstellung läuft noch bis zum 11. Januar 2020. Die Freireligiöse Gemeinde lädt an diesem letzten Ausstellungstag alle Mitglieder und Interessierte zum traditionellen Neujahrsempfang ein.

