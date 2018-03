Rosen für die Emanzipation

Anzeige

Ludwigshafen.Gleiche Rechte für Frauen haben Vorreiterinnen bereits beim ersten Internationalen Frauentag 1911 gefordert, der seitdem jährlich am 8. März begangen wird. Rund um den Tag werden in Ludwigshafen diverse Veranstaltungen zum Thema Emanzipation und zur Rolle der Frau heutzutage angeboten.

Bereits am Sonntag, 4. März, liest die Berliner Journalistin und Autorin Fatma Aydemir im Rahmen der Reihe „europa–morgen–land“ ab 17 Uhr im Kulturzentrum dasHaus, Bahnhofstraße 30.

Am 8. März verteilen Gewerkschaftsvertreterinnen fair gehandelte Rosen ab 12 Uhr an Frauen in der Innenstadt. An einem Infostand der Fachstelle Wildwasser und Notruf e.V. in der Bismarckstraße können sich Frauen, die Opfer von sexueller Gewalt geworden sind, zwischen 14 und 18 Uhr informieren. Zu einer Kundgebung am Lichttor auf dem Rathausplatz rufen ab 16 Uhr mehrere Frauenverbände auf.