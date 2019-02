Rothenhöfer stellt Malereien aus

Ludwigshafen.Eine Ausstellung mit Werken von Werner Rothenhöfer wird am Freitag, 15. Februar, um 18 Uhr in der Volkshochschule (Bürgerhof) eröffnet. Der 63-Jährige präsentiert dort bis zum 28. Juni Landschaften, Tierbilder und Porträts. Rothenhöfer entdeckte bereits als Jugendlicher seine Leidenschaft für die Porträtmalerei. Seit Jahren leitet er Malkurse an der Volkshochschule. Besonders angetan hat es ihm die impressionistische Stilrichtung. Durch das Internet bekam er Aufträge, Porträts für eine Kunsthandlung zu malen. Auch für das Theater Club Rhenania hat er bereits Bühnenbilder gefertigt. Deshalb hält bei der Vernissage Hans Kätsch vom Club Rhenania die Laudatio. ott

© Mannheimer Morgen, Freitag, 15.02.2019