Rottstraße: Baukran stürzt auf zwei geparkte Autos

Ludwigshafen.Beim Abbau eines Baukrans gestern Morgen in der Rottstraße (Stadtteil Süd) hat sich ein Seitenarm des Krans abgekoppelt und ist auf zwei geparkte Autos gestürzt. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Zwischenfall gegen 8.30 Uhr. Am Kran habe sich ein Bremsscharnier gelöst, wodurch sich der Seitenarm lockerte und in die Tiefe fiel. Verletzt wurde niemand. Die Autos wurden erheblich beschädigt, die Höhe des Sachschadens wird noch ermittelt. Ein Kran, der für einen Neubau an der Ecke Mundenheimer Straße/Rottstraße eingesetzt wurde, hatte bereits im November für einen Zwischenfall gesorgt. Wegen eines Wasserrohrbruchs weichte der Boden unter dem Kran auf, so dass dieser umzustürzen drohte. 16 Anwohner der Baustelle mussten damals für mehrere Stunden ihre Wohnungen verlassen. cs