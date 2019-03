Rowdys drängen Fahrerin ab

Ludwigshafen.Zwei unbekannte Autofahrer haben auf der Rheinuferstraße eine 18-Jährige mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abgedrängt. Wie die Polizei gestern mitteilte, war die junge Frau am Sonntag gegen 23 Uhr in Richtung Innenstadt unterwegs, als zwei Sportwagen von hinten und seitlich an sie heranfuhren. Die Unbekannten bremsten die 18-Jährige aus und versuchten mehrfach, sie abzudrängen. Die Fahrerin geriet mit ihrem Auto in die Leitplanke und erlitt einen Schock. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Rowdys fuhren nach dem Vorfall einfach weiter. Beide Fahrer sollen männlich sein. Bei den Fahrzeugen handelte es sich um einen schwarzen Mercedes und einen silberfarbenen oder weißen Sportwagen. Sie hatten getönte Heck- und Seitenscheiben. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0621/963-22 22 entgegen. jei

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.03.2019