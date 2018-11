Ruchheim im Derby bei ESV

Ludwigshafen.Die Bezirksliga wird am Wochenende zum letzten Mal acht Spiele absolvieren, dann geht es bis März in die Winterpause. Zwei Teams werden die lange Pause recht gelassen antreten: Spitzenreiter TSV Billigheim-Ingenheim (43 Punkte) und der Zweite SV Ruchheim (41), die ihren Vorsprung vor dem Dritten FG 08 Mutterstadt (32) sogar noch ausbauen können. Beide haben allerdings schwere Auswärtsspiele vor sich: So müssen die Ruchheimer am Sonntag, 14.30 Uhr, im brisanten Lokalderby beim Aufsteiger ESV 1927 Ludwighafen (9.) ran. Die Eisenbahner sind gut drauf, gewannen zuletzt beim Vierten SV Südwest mit 2:0 und besitzen mit Hasan Yüceer einen exzellenten Torjäger: 15 Treffer stehen in seiner Bilanz – deutlich weniger indes als auf dem Konto von Ruchheims David Gerner (25).

Der SV Südwest (30.) hat als Tabellenvierter den direkten Anschluss an die Spitze verloren. Dazu ist am Sonntag, 15.15 Uhr, ist beim Drittletzten ASV Maxdorf ein Sieg nötig. Mit einem Sieg in Maxdorf ist vor der langen Winterpause der dritte Tabellenplatz möglich.

Der BSC Oppau steht auf Rang sieben und muss am Sonntag, 15 Uhr, beim Viertletzten FV Freinsheim gewinnen, wenn er eventuell sogar auf Platz vier überwintern will. Die Oppauer (17 Gegentore) freuen sich wie der SV Ruchheim (17) und der SV Südwest (16) über eine hervorragende Abwehr. rs

