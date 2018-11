Ruchheim in Favoritenrolle

Ludwigshafen.Der TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim und der Ludwigshafener „Senkrechtstarter“ SV Ruchheim werden in der Fußball-Bezirksliga das Titelrennen wohl unter sich ausmachen – und am Wochenende ihren Vorsprung vermutlich ausdehnen. Denn die Billigheimer sind gegen den abstiegsbedrohten FV Freinsheim Favoriten und die Ruchheimer können am Sonntag, 15 Uhr, mit einem Heimsieg gegen die FG Mutterstadt ihren Gegner ins Mittelfeld der Tabelle zurückwerfen.

Für den SV Ruchheim spricht vieles: Er besitzt mit 57 Toren die beste Offensive und mit erst 15 Gegentreffern in 16 Spielen die zweitbeste Abwehr der Bezirksliga. Noch besser ist die Abwehr des SV Südwest, der am Samstag, 14.30 Uhr, in einem Derby auf den Aufsteiger ESV 1927 Ludwigshafen trifft. In der Vorrunde gab es einen 4:0-Sieg der Südwestler, die auch im Rückspiel die Favoriten sind. Der ESV 1927 hat sich als Tabellenneunter allerdings Respekt in der Liga verschafft.

Im Mittelfeld der Tabelle steht der Ex-Landesligist BSC Oppau, der auch bei einem Heimsieg am Sonntag, 15 Uhr, gegen den Viertletzten ASV Maxdorf kaum noch ins Aufstiegsrennen eingreifen kann. rs

