Ruchheim lauert auf Ausrutscher

Ludwigshafen.In der Fußball-Bezirksliga liegt der Tabellenzweite SV Ruchheim nach seiner zweiten Saisonniederlage beim BSC Oppau (1:2) mit zwei Punkten Rückstand auf Spitzenreiter TSV Billigheim-Ingenheim auf der Lauer: Wenn die Südpfälzer ihr Spiel in Deidesheim nicht gewinnen, können mit einem Sieg gegen den FV Freinsheim (Sonntag, 15 Uhr) die Ruchheimer wieder Tabellenführer werden. Mit 41:9 Toren verfügen sie über die beste Offensive (allein 18 Tore erzielte David Gerner) und auch über die sicherste Defensive.

Ebenfalls in Lauerstellung befindet sich der Dritte SV Südwest Ludwigshafen, der am Sonntag, 16 Uhr, gegen den VfR Frankenthal Favorit ist. Die Südwestler haben mit Dominik Brust (zehn Tore) wieder einen echten Goalgetter und können sich auch auf ihre Abwehr mit erst elf Gegentreffern verlassen. Das gilt auch für den BSC Oppau, der vor dem Auswärtsspiel am Sonntag, 15 Uhr, beim Zwölften FSV Freimersheim zwar ebenfalls erst elf Treffer kassierte – aber auch nur 15 geschossen hat. An schwersten hat es der ESV 1927 Ludwigshafen am Sonntag, 15 Uhr, auf der Bezirkssportanlage West gegen den starken Tabellenfünften TSG Jockgrim.

LSC will ersten Erfolg

In der Landesliga Ost war der Ludwigshafener SC mehrmals nahe am ersten Sieg – aber er steht weiter mit nur einem Punkt auf dem letzten Tabellenplatz. Das könnte sich am Sonntag, 15 Uhr, ändern, denn der Gegner SV Geinsheim hat seine letzten sechs Spiele allesamt verloren und ging erst einmal in den bisher zehn Spielen als Sieger vom Platz – am 1. September mit einem 2:1-Erfolg beim FSV Offenbach. Das Problem der Gartenstädter: Sie erzielten in zehn Spielen erst sieben Tore, kassierten auf der anderen Seite aber schon 35 Treffer. rs

