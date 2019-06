Ruchheim steigt auf

Ludwigshafen.Der SV Ruchheim hat es geschafft: Zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte werden die Fußballer in der nächsten Saison in der Landesliga antreten – dank ihres 4:1-Sieges im Aufstiegs-Entscheidungsspiel vor 250 Zuschauern in Alzey gegen den SVW Mainz. Dieses dritte Spiel der beiden Bezirksliga-Vizemeister aus der Vorderpfalz und aus Rheinhessen war nötig geworden, weil die Ruchheimer das erste Spiel 3:2 gewannen, dann das Rückspiel aber mit 1:2 verloren.

Die Ruchheimer gingen schon nach zwei Minuten durch Fabrizio Moncada in Führung, die die Torjäger David Gerner (42.) und Mert Hizarci (59.) auf 3:0 ausbauten. Die Mainzer verkürzten zwar durch Robin Lehmann (80.) auf 1:3 – aber Janosch Diemer (85.) stellte mit dem 4:1 den alten Abstand wieder her. Den Ruchheimern kam zugute, dass sich die Mainzer von der 44. Minute an wegen einer roten Karte für Patrick Bachmann nach einer „Notbremse“ selbst schwächten.

Mit dem Aufstieg des SV Ruchheim in die Landesliga bleibt es in der Bezirksliga in der nächsten Saison bei vier Mannschaften aus Ludwigshafen. Der Liga gehören weiter der SV Südwest, BSC Oppau und der ESV 1927 an. Als Landesliga-Absteiger kommt der LSC hinzu. rs

© Mannheimer Morgen, Freitag, 07.06.2019