Rudolf-Scharpf-Galerie zeigt von Julian Irlinger verfremdete Banknoten

Wieder anders: Die Rudolf-Scharpf-Galerie in Ludwigshafen zeigt in der neuen Ausstellung „Fragments of a Crisis“ ein ganz frisches Gesicht: relativ leer und aufgeräumt, der Blick bleibt zunächst nicht an vielem haften. Drachen hängen im Treppenhaus, Playmobil-Häuser stehen im Erdgeschoss, an den Wänden eine ungeheure Menge kleiner Bilder.

Notgeld in Kriegszeiten im Umlauf

Was

...