Rückblick: Ludwigshafens früher Corona-Lockdown im März

Ludwigshafen.Ludwigshafen. Corona-Hotspot. Diese Bezeichnung muss sich Ludwigshafen seit vielen Wochen gefallen lassen. Die zweite Welle der Pandemie hat die Chemiestadt voll erwischt. Während bis Ende Oktober nur zwei Menschen an den Folgen von Covid-19 sterben, steigt die Zahl in den vergangenen zwei Monaten fast explosionsartig auf 125 Tote an. Die Intensivkapazitäten des Klinikums sind bis an die

...