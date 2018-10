„Rückfall um Jahre“

Ludwigshafen.Die Kritik an der städtischen Wohnungsbaugesellschaft GAG wegen des Aufschubs von drei Bauprojekten in der Innenstadt nimmt zu. Nach der CDU halten auch die FWG und Grünen die Entscheidung für ein schlechtes Signal an weitere Investoren. „Dies wirft die Innenstadtentwicklung um Jahre zurück“, sagt FWG-Fraktionschef Rainer Metz. Er fordert einen Bericht des GAG-Vorstands Wolfgang van Vliet (SPD) im Stadtrat und oder Bauausschuss mit einer Stellungnahme der Verwaltung. Besonders schlüssig scheint der FWG die Begründung mit der Kostensteigerung nach der Ausschreibung nicht. Denn auf der anderen Seite spare das Unternehmen viel Geld durch die historisch niedrigen Zinsen.

Erheblicher Schaden

„Wenn die GAG gleich drei Projekte aufschiebt oder streicht, kommt das einem Streik gleich und richtet einen erheblichen Schaden für die Innenstadtentwicklung an“, meint Grünen-Fraktionsvorsitzender Hans-Uwe Daumann. „Die galoppierende Baupreisentwicklung wird nicht dadurch gestoppt, dass wichtige Akteure Maßnahmen zurückstellen oder streichen. Abwarten kann für die GAG nicht die Maxime des Handelns sein.“ Gerade das Bürgerhof-Projekt habe eine Signalwirkung für die Entwicklung der Bismarckstraße. Auch CDU-Ortsvorsteher Christoph Heller hatte den Aufschub als fatales Signal kritisiert.

GAG-Vorstand van Vliet hatte die Vorwürfe zurückgewiesen. Das Unternehmen lasse die Innenstadt nicht im Stich und erwäge eine Alternativplanung für das Gelände am Bürgerhof. Dort sind 36 Wohnungen und Gewerbeeinheiten vorgesehen. Nach der Ausschreibung waren die Baukosten um 20 Prozent gestiegen. Aus dem gleichen Grund wurde das Wohnprojekt in der Benckiserstraße zurückgestellt. Nicht weiter verfolgen will die GAG einen Gebäudeumbau in der Ludwigstraße, weil das Grundstück zu klein sei. ott

