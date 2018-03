„Rückkehr erlauben“

Anzeige

Ludwigshafen.Die Grünen und die Linken fordern die Stadtverwaltung auf, bei Abschiebungen den Ermessensspielraum in Härtefällen zu nutzen. Konkreter Anlass: Beide Parteien setzen sich im Fall der vierköpfigen armenischen Familie, von denen Vater und Sohn Ende Januar aus Ludwigshafen abgeschoben wurden, für eine Rückkehrmöglichkeit der beiden Angehörigen ein. „Wir sind davon überzeugt, dass die studierende Mutter und ihre schwerstbehinderte Tochter den Ehemann und den Bruder hier brauchen. Das Gebot der Menschlichkeit sollte bei Duldungsentscheidungen in Ludwigshafen ein größeres Gewicht haben“, erklären die Fraktionschefs Hans-Uwe Daumann (Grüne) und Liborio Ciccarello (Linke) in einer gemeinsamen Pressemitteilung. „Die Ausländerbehörde der Stadt hat landesweit den Ruf, dass sie im Rahmen ihres Ermessens grundsätzlich hart und gegen menschliche Aspekte in Härtefällen entscheidet“, so die Grünen. Die Linken hoffen, dass das Ausländeramt unter der neuen sozialdemokratischen Oberbürgermeisterin von seiner äußerst harten Linie abrücke.