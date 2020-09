Rückkehr zum Regelbetrieb

Ludwigshafen.Erfreuliches hatte Brigitte Edwards, Geschäftsführerin des Kinderzentrums, in der Versammlung des zuständigen Zweckverbandes zur Wiedereröffnung der Schulen mit Förderschwerpunkt motorische Entwicklung in der Mörikestraße zu berichten: Sowohl die Mosaikschule als auch der Förderkindergarten und die integrative Kita in Oggersheim haben den Regelbetrieb wieder aufgenommen. In der Mosaikschule bleiben die einzelnen Klassenverbände entsprechend der Empfehlung der Landesverordnung zunächst unter sich. Schülerbeförderung und Mittagsverpflegung in der Mensa wurden zeitlich entzerrt. Soweit es möglich ist, tragen alle Personen in der Mosaikschule eine Mund-Nase-Bedeckung.

Drei Wartezonen

Im sozialpädiatrischen Zentrum mit Frühförderung bleibt der Zugang bis zum 31. Oktober beschränkt. Wartezimmer sind nicht zu benutzen, Patienten werden termingenau und mit ausreichendem Abstand voneinander einbestellt. Dazu wurden im Außenbereich ein Empfang und drei Wartezonen geschaffen.

Weitgehend abgeschlossen ist die Brandschutzsanierung der Tagesförderstätte in der Mörikestraße. Sämtliche Brandmeldeanlagen wurden auf den neuesten Stand gebracht, der Einbau von Fluchttüren hat auch zu baulichen Veränderungen im Sanitärbereich geführt. Nach und nach können nun die sechs Gruppen wieder an ihre alte Wirkungsstätte zurückverlegt werden, nachdem sie provisorisch in einer Pavillon-Anlage in Rheingönheim untergebracht waren.

„Etwas weiter sein“ wollte man hingegen beim Umbau der Häuser im Hedwig-Laudien-Ring, wie Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD) anmerkte. Eines der beiden Wohnhäuser soll künftig als Autismus-Zentrum dienen, das zweite Gebäude könnten die Ambulanten Dienste und die Verwaltung des Zweckverbands belegen. Nachdem eine weitere Abstimmung zwischen Verband und Stadt, der die Gebäude gehören, erforderlich ist, will Steeg in der nächsten Sitzung konkretere Informationen präsentieren. Dann soll die Verbandsverwaltung die möglichen Umbaukosten in den Haushaltsplan 2021 einbeziehen.

Haushaltsthemen prägten die Sitzung der Zweckverbände Kinderzentrum Ludwigshafen sowie Schule mit Förderschwerpunkt motorische Entwicklung. Für beide Verbände sind Nachtragshaushalte erforderlich, was vor allem den Corona-bedingten Anschaffungen von Hygienematerialien und einer Steigerung der Personalkosten geschuldet ist. In der Hochrechnung für das Haushaltsjahr 2020 ergibt sich allein für den Zweckverband Schule ein Betrag von rund 624 000 Euro bezogen auf die Stadt Ludwigshafen. Ein beschlussfähiger Nachtragshaushaltsplan soll in der nächsten Verbandssitzung am 13. November vorgelegt werden.

Im Entwurf des neuen Finanzplans für das Kinderzentrum Ludwigshafen sind darüber hinaus verschiedene Investitionsmaßnahmen vorgesehen. So soll etwa auf dem Grundstück in der Karl-Lochner-Straße, wo sich die Parkplatzsituation derweil zuspitzt, ein überdachter Fahrradschuppen errichtet werden. Die Abstellmöglichkeit im Schulinnenhof soll dann allen Beschäftigten und dem Lehrpersonal zur Verfügung stehen.

