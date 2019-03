Rückschlag bei Einbrüchen – wieder mehr Fälle in der Stadt

Ludwigshafen.Die gute Entwicklung der vergangenen Jahre hat ein jähes Ende gefunden: Erstmals seit dem negativen Höhepunkt 2015 ist die Zahl der Einbrüche in Ludwigshafen wieder angestiegen. Im Jahr 2018 verzeichnete die Polizei insgesamt 208 Fälle – und damit ein Plus von etwa 34 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (156). Bemerkenswert ist das auch, weil die Einbruchzahlen in Rheinland-Pfalz im gleichen

...