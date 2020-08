Rücktritte im Vorstand

Ludwigshafen.Ein heftiger Streit ist bei der Ludwigshafener AfD ausgebrochen. Sechs Mitglieder des neunköpfigen Vorstands traten zurück, bestätigte Vorsitzender Timo Weber am Freitag auf Anfrage dieser Redaktion. Zusammen mit dem Stellvertreter Joachim Klingmann sowie dem Landtagsabgeordneten Timo Böhme als Beisitzer bildet er derzeit den Rumpfvorstand. Dieser soll mit Neuwahlen am Dienstag bei einer Versammlung in Frankenthal wieder vervollständigt werden.

Aktueller Grund für den heftigen Knatsch sind Vorwürfe gegen Mitglieder der Stadtratsfraktion wegen eines Grillfestes, bei dessen Einladungen angeblich Datenschutzbestimmungen verletzt worden seien. „Ich will mich dazu nicht äußern. Wir wollen nicht wie die Grünen den Streit öffentlich austragen, sondern ihn intern klären“, gab sich der Vorsitzende bedeckt. Auch Klingmann will keine Angaben zum Hintergrund des Streits machen. Dem Vernehmen nach hatte die achtköpfige Fraktion zu einem Grillfest eingeladen und soll dabei auf unlautere Weise, so der Vorwurf, an Adressen von Parteimitgliedern gelangt sein. „Wir müssen rechtlich korrekt handeln, Verstöße können wir nicht dulden“, hält Böhme das Vorgehen der Parteispitze für gerechtfertigt.

Kandidatur für Spitzenämter

Vehement weist indes Manfred Hartinger, Stadtratsmitglied und Schatzmeister der Fraktion, die Vorwürfe zurück. „Wir haben Einladungen nur an Mitglieder verschickt, deren Adressen wir eh schon kannten.“ Bei dem Fest sei auch nicht gegen die Verwendung von Steuergeldern verstoßen worden. Laut Hartinger will die Gruppe der sechs, die aus dem Vorstand zurückgetreten sind, weiter in der Partei aktiv bleiben. Einige Personen aus diesem Kreis würden am Dienstag für Spitzenämter des Kreisverbandes kandidieren.

Für die Versammlung ist die Presse nicht eingeladen, bestätigt Weber. Auch dies belegt, wie massiv der Streit im Kreisverband ist.

