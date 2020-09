Ludwigshafen.Um die Geschwindigkeit bei Gefahrenstellen zu reduzieren und Verkehrsteilnehmer zu warnen, bringt die Verwaltung am Freitag, 18. September, Rüttelstreifen in der Wollstraße vor der Straßenquerung der Haltestelle in Fahrtrichtung Mannheimer Straße auf. Zwischen 9 und 13 Uhr wird der Verkehr mit einer Baustellenampel geregelt.

