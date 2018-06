Ruhestand für Rottmayer

Anzeige

Ludwigshafen.Der langjährige Ludwigshafener Kaplan, Jugendseelsorger und Pfarrer Gerhard Rottmayer (Bild) hört zum Jahresende auf. Wie das Bistum Speyer gestern mitteilte, wird Bischof Karl-Heinz Wiesemann den 69-Jährigen mit Wirkung zum 1. Januar 2019 in den Ruhestand versetzen.

Rottmayer, der am 18. Dezember 1948 in Ludwigshafen zur Welt kam, wurde vor 40 Jahren zum Priester geweiht. Zeitlebens war die Chemiestadt am Rhein sein Wirkungskreis. Als Kaplan war er in der Pfarrei St. Josef tätig, später arbeitete er als Jugendseelsorger im Dekanat Ludwigshafen sowie als Pfarrer in der Pfarrei St. Michael im Stadtteil Maudach und in der Pfarrei St. Josef in Rheingönheim. Seit Januar 2016 nahm er die Aufgabe des Kooperators der neu gegründeten Pfarrei Heilige Katharina von Siena in Ludwigshafen wahr. jei