Rund 400 Skater haben in Ludwigshafen Vorfahrt

Ludwigshafen.Es ist mit schöner Regelmäßigkeit die Nacht, in der Inlineskater das Gefühl haben, dass Ludwigshafens Straßen ihnen gehören. Mannheim, Frankfurt und die Chemiestadt sind die einzigen Kommunen in Süddeutschland, in der es regelmäßig Skatenights gibt. Am Mittwochabend fuhren wieder rund 400 Skater die 30 Kilometer lange Parkinsel-Oggersheim-Tour zurück zum Berliner Platz, begleitet von der Polizei“, die die Kreuzungen der Hauptverkehrsstraßen sperrten, bis die Skater vorbeigezogen waren. „Seit das Skaten kein Trendsport mehr ist, stoßen die Skatenights nicht mehr auf so große Akzeptanz bei den Behörden“, erklärte Hobbyskater Jens Wilhelm, der gerne am Feierabend durch Ludwigshafen fährt: „In Karlsruhe hat man die Skatenight deshalb schon eingestellt.“ jug