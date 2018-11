Rund 6,6 Millionen Euro fließen nach Mundenheim

Ludwigshafen.Der Stadtteil Mundenheim bleibt den Finanzplanern der Stadt lieb und teuer. Der Ortsbeirat stimmte den rechnerischen Ansätzen im städtischen Etat für 2019 und 2020 bei einer Stimmenthaltung zu. Allein 2019 umfasst das Volumen für Projekte im Hoch- und Straßenbau rund 6,6 Millionen Euro. Für Kanalsanierungen wird knapp eine Million Euro erforderlich.

Rund 4,145 Millionen Euro fließen als Zuschüsse des Landes nach Mundenheim, wo allerdings auch die Einwohner zur Kasse gebeten werden: Als Straßenausbaubeiträge werden in den nächsten beiden Jahren jeweils rund 405 000 Euro fällig. Die Stadt muss demnach 2019 außer den Geldern für die Kanalsanierung in der Maximilian- und Dorisstraße sowie in der Michelgasse etwa 2,9 Millionen Euro für Mundenheim aufbringen – ein Jahr später sind es knapp 3,5 Millionen Euro.

Viel Geld wird in die Hauptfeuerwache investiert: Für rund 800 000 Euro werden Führungs- und Lagezentrum erweitert, außerdem muss die Wache 1 für 110 000 Euro saniert werden. 2020 wird für 250 000 Euro die Feuerwehr-Tankstelle zur Sicherung des Kraftstoffbedarfs saniert.

Radwege werden saniert

Fast 1,2 Millionen Euro werden für die Erweiterung und den Brandschutz in der Schillerschule fällig. „Das sind ganz komplizierte und zum Teil ineinander verschachtelte Projekte“, sagte Joachim Kazik vom städtischen Gebäudemanagement. Für Radfahrer entlang der Bahnstrecke gibt es frohe Kunde: 2019 soll der marode Abschnitt westlich des Mundenheimer Bahnhofs für rund 250 000 Euro saniert werden. Rund ebenso teuer ist der Hochwasserschutz, der an Shellstraße und Kaiserwörthdamm verbessert werden soll – die Hauptlast trägt das Land.

Ein CDU-Antrag zum Lärmschutz brachte es ans Licht: Zwischen Mundenheim und Rheingönheim muss die Lärmschutzwand der Bahn um 1507 Meter verlängert werden. Dadurch können rein rechnerisch nachts 790 Menschen „deutlich entlastet“ werden. Der Antrag zeigte jedoch auch, dass die meisten Anlieger die Möglichkeiten des passiven Lärmschutzes nicht nutzen: Für 586 förderwürdige Gebäude und Wohnungen wurden bei der Bahn gerade mal 42 Anträge gestellt. Großer Bedarf besteht für eine neue Kindertagesstätte im ehemaligen Edeka-Markt an der Wattstraße. Sie wird am 1. April 2019 ihrer Bestimmung übergeben. rs

