Rund 700 Kinder sind doppelt ehrgeizig

Ludwigshafen.Über den ersten Platz freute sich die Astrid-Lindgren-Schule, der zweite Platz ging an die Lukasschule und der dritte an die Karl-Kreuter-Schule: Die DLRG prämierte im Vereinsheim in Mundenheim die Ludwigshafener Schulen. Schüler der dritten und vierten Klassen von 24 Grundschulen hatten im vergangenen Jahr beachtliche 2318 Schwimmprüfungen abgelegt – obwohl nur 1599 Schüler teilnahmen.

„Das liegt daran, dass einige Kinder gleich mehrere Abzeichen gemacht haben. Das freut uns besonders. Normalerweise machen die Kinder eines und sind dann erst einmal zufrieden. Im vergangenen Jahr waren viele ehrgeizig und haben gleich die nächste Stufe mitgemacht“, freute sich Michaela Schulz, Vorsitzende der DLRG Ludwigshafen. Das Programm der Lebensretter leistet einen bedeutenden Beitrag zur Förderung der Schwimmausbildung und zur Prävention von Ertrinkungsfällen. Den Kindern in Ludwigshafen scheinen Schwimmhäute gewachsen zu sein, denn die Anzahl der Abzeichen betrug mehr als das Doppelte des Vorjahres. Von den 2318 Abzeichen waren 333 Seepferdchen, 744 Bronze, 1059 Silber und 192 Gold – für die DLRG ein Grund zum Feiern.

Weniger Anlass zur Freude ist die bundesweite Situation der Schwimmbäder. „In den vergangenen zehn Jahren sind in Deutschland rund 800 Bäder geschlossen worden. 25 Prozent der Grundschulen sind ohne Zugang zu einem Bad, das nächste ist einfach zu weit weg, um im Rahmen des Unterrichts dorthin zu fahren. Der Schwimmunterricht findet nicht statt“, so Schulz. Ludwigshafen habe noch Glück gehabt, hier sei kein Bad geschlossen worden. „Ich finde es erschreckend, wenn Drittklässler noch nie in einem Bad oder einem See waren. Hier sind die Eltern gefragt, sich die Zeit zu nehmen und den Kindern das Schwimmen beizubringen“, sagte Schwimmlehrer Jörg Streb.

„Wir sind stolz darauf, was die Kinder geleistet haben. Die Stadt wird die DLRG auch weiterhin unterstützen“, sagte Anke Simon, Ortsvorsteherin in Mundenheim. Oberbürgermeisterin und Sportdezernentin Jutta Steinruck überreichte den Schülern die Pokale. „Die Zahl der Menschen, die nicht schwimmen können, nimmt zu. Man denkt, im Büro-Alltag braucht man es nicht, doch selbst bei einem Spaziergang am Rhein kann man in eine Situation kommen, dass man jemandem helfen muss“, so Steinruck. Kge

