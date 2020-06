Rundfahrt und Labor

Ludwigshafen.Nach dreimonatiger Pause bietet die BASF am 13. Juni wieder einen Erlebnis-Samstag mit Werksrundfahrten und Experimenten im Kinder-Labor an. Wegen der Abstands- und Hygieneregeln müssen sich die Besucher vorab für festgelegte Zeitfenster anmelden, betont das Unternehmen. Zudem wird die Teilnehmerzahl begrenzt. Die einstündigen Werksrundfahrten über das zehn Quadratkilometer große Gelände beginnen um 9 Uhr, maximal 14 Besucher können im Bus mitfahren. Dieselbe Höchstzahl an Teilnehmern gilt für die Workshops im Kids‘ Lab. Alle Gäste werden gebeten, einen Mund-Nase-Schutz zu tragen sowie einen Mindestabstand einzuhalten.

Die Ausstellungsfläche im Besucherzentrum bleibt geschlossen. Schließfächer und Garderobe sind nicht verfügbar. Auch Kurzführungen und Weinkeller-Touren werden am 13. Juni nicht angeboten. Für Werksrundfahrten und Kids’ Lab Workshops ist eine Voranmeldung unter www.basf.de/visitorcenter/erlebnis-samstag erforderlich. ott

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 09.06.2020