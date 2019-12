Sahin Pita folgt auf Hakan Atik

Ludwigshafen.Trainerwechsel zu ungewöhnlicher Zeit beim FC Arminia 03 Ludwigshafen: Zu Wochenbeginn einigte sich der Verein mit seinem bisherigen Coach Hakan Atik (43, Bild oben) „in vollem beiderseitigem Einvernehmen“ auf eine vorzeitige Auflösung seines bis 30. Juni 2020 laufenden Vertrags. Drei Tage später präsentierten sie bereits seinen Nachfolger: Es ist der langjährige Trainer des Verbandsligisten TB Jahn Zeiskam, Sahin Pita (48, Bild unten), der schon früher ein Wunschkandidat von Arminen-Sportchef Markus Impertro war.

Der Bosnier aus Sarajewo, der bis zum 30. Juni zwölf Jahre lang in Diensten der Zeiskamer stand, ist in der Pfalz kein Unbekannter: Zuvor war er auch schon beim ASV Landau, SV Weingarten und SC Hauenstein als Spieler tätig, ehe er seine Trainerkarriere startete. Pita gilt als exzellenter Kenner der Fußballszene im Südwesten und hat auch schon sportliche Erfolge vorzuweisen. So stieg er vor einigen Jahren mit den Zeiskamern in die Verbandsliga Südwest auf, in der die Südpfälzer traditionell eine gute Rolle spielten.

Trennung „in Freundschaft“

Die Trennung zwischen dem FC Arminia 03 und seinem bisherigen Trainer Hakan Atik vollzog sich – so Impertro – „in voller Freundschaft“. Atik und die sportliche Leitung hatten zuletzt unterschiedliche Auffassungen von der Weiterentwicklung der Arminen: Während Atik eine deutliche sportliche Verstärkung befürwortete und dabei dem finanziellen Aspekt geringere Bedeutung beimaß als Impertro und Vorstandschef Alfred Schaar, wollen die Rheingönheimer weiter „mit kleinem Geld“ auf junge und talentierte Kicker aus der Umgebung setzen.

Der neue Trainer wird am Samstag der Mannschaft vorgestellt. Vermutlich sind dann auch die ersten Winter-Neuzugänge dabei – Rückkehrer Sebastian Lindner (27) und Stürmer Matteo Monetta (35), der die Angriffsschwäche mit nur 17 Toren beheben soll. Der Verein ging auf dem 14. Tabellenplatz der Fußballoberliga Rheinland-Pfalz/Saar in die Winterpause. rs (Bilder: Ruffler/privat

