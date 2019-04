Saison im Ebertpark startet mit Lauf

Ludwigshafen.Kinder, Jugendliche und Erwachsene können sich am 27. April auf den beliebten Rundkurs durch den Ludwigshafener Ebertpark begeben. Dann lädt der Förderkreis zur dritten Auflage des Parklaufs ein. Gestartet wird wie in den Vorjahren in drei Disziplinen: Die Jüngsten legen beim Bambini-Lauf 500 Meter zurück, die Jugend (Bild) misst sich auf einer Strecke von 1000 Metern, und beim Hauptlauf müssen zwei Runden und insgesamt 6000 Meter absolviert werden. Der Startschuss fällt um 14 Uhr. „Wir freuen uns auf die Neuauflage des tollen Läuferevents“, sagt die Geschäftsführerin des Förderkreises, Constanze Kraus. „Wir hoffen auf viele Läufer in allen Altersklassen. Die Unterstützung durch das Publikum war sehr groß, und wir hoffen auf eine Wiederholung.“ Der Termin markiert den Auftakt des Sommerprogramms im Ebertpark. Anmeldung im Internet unter www.br-timing.de. jei (Bild: Rittelmann

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.04.2019