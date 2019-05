Saison startet am 19. Mai

Ludwigshafen.Mit einem Tag der offenen Tür startet der Förderverein Blies am Sonntag, 19. Mai, in die neue Saison an der Badestelle. Das Bad ist an diesem Tag von 10 bis 20 Uhr geöffnet, wie erster Vorsitzender Hans-Jürgen Beringer mitteilt. Zur Eröffnung spricht um 11 Uhr Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) Grußworte. Es gibt Kaffee und Kuchen. Nach Angaben des Vereins wurde zur neuen Saison in eine Hebeanlage der Kanalisation investiert, zudem sei der Spielplatz mit neuen Geräten attraktiver gestaltet worden. „Noch sind einige Baustellen auf dem Gelände. Aber wir werden das schaffen“, sagt Beringer. Am Samstag, 11. Mai, geben ehrenamtliche Helfer dem Bad ab 9 Uhr den letzten Feinschliff für den anstehenden Sommer. jei

