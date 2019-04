Saisonstart im Hack-Garten

Ludwigshafen.Auf dem Hans-Klüber-Platz wird wieder fleißig gepflanzt und gegossen: Mit einer kleinen Feier startete die bereits achte Saison des Hack-Museumsgartens. Der Garten mitten in der Stadt ist inzwischen für viele Menschen unterschiedlicher Herkunft zu einer Begegnungsstätte geworden. Doch dort wird nicht nur fleißig gegärtnert. Es finden in den nächsten Monaten bis zum Oktober auch kulturelle Veranstaltungen statt – beispielsweise mit vielen Workshops, Konzerten, Theater- oder Kunstprojekten.

Bürgermeisterin Cornelia Reifenberg (CDU) wies darauf hin, dass Pflanzen gerade das Thema der aktuellen Ausstellung „Gewächse der Seele“ im Hack-Museum sind. Dabei geht es um die Bedeutung von Pflanzen in verschiedenen Epochen. „Mit dem Garten haben wir uns die Natur in die Stadt geholt, wir haben einen Ort, an dem man sich entspannt zurücklehnen kann. Hier können sich Menschen begegnen, die sich für ähnliche Dinge interessieren. Der Ort ist eine Ideen- und Inspirationsquelle“, sagte Reifenberg. Museumsdirektor René Zechlin lobte die besondere Gärtner-Gemeinschaft und das ehrenamtliche Engagement: „Nach der Winterpause kann man zusehen, wie das Leben im Museumsgarten neu beginnt. Es wird aufgeräumt, die Beete werden neu bepflanzt. Manche Leute verbringen sogar ihre Mittagspause hier. Und auch in sozialen Medien sind die Gärtner aktiv. Dort wird dann dokumentiert, wenn der erste Krokus erscheint.“

Auch für die Sitzung des Ortsbeirates Südliche Innenstadt wurde der Museumsgarten bereits genutzt. Die Zahl der Nutzer, oft Vereine und Organisationen, liegt konstant bei 160. Wenn ein Beet aufgegeben wird, rückt der nächste Gärtner nach.

Auftakt mit Gedicht und Tanz

In diesem Jahr zum ersten Mal dabei ist der DRK-Kreisverband Vorderpfalz. „Wir möchten unser Beet als Projekt für alle Generationen nutzen, von den Kindern aus der Spiel- und Lernstube Wattstraße bis hin zu den Senioren aus dem betreuten Wohnen“, sagte Mariam Moini. „Vor acht Jahren, als Kuratorin Theresia Kiefer mir die Idee mitteilte, konnte ich es mir zuerst nicht vorstellen. Doch inzwischen ist der Garten nicht mehr wegzudenken“, meinte Werner Ollig, Leiter der Gartenakademie Rheinland-Pfalz. „Auch beim Thema Klimaschutz ist diese Aktion wichtig, denn Pflanzen nehmen Kohlendioxid auf.“

Graue Kies- und Steingärten? Für Ollig keine Option. Ein Gedicht über eine Gärtnerin mit „grauem Daumen", die einen Steingarten pflegt, vor dem Bienen und Eichhörnchen die Flucht ergreifen, las Autorin Edith Brünnler. Einen indischen Tanz zeigte der Internationale Frauentreff.

