Sanierung ab Freitag

Ludwigshafen.Die Stadt setzt ab Freitag, 20. September, die Instandsetzung auf der Buschwegbrücke fort. Die Umleitung aus Richtung Mannheimer Straße/A 650 in die Melm/Notwende erfolgt über Sternstraße, Bastenhorstweg, Großpartstraße und Mittelpartstraße. Die Straße In den Weihergärten wird am Buschweg für den Verkehr gesperrt. Anwohner müssen den Bereich über die Wormser Straße ansteuern. Aus Richtung Notwende ist es möglich, in Richtung Wormser-/Dürkheimer Straße zu fahren. Von der Wormser Straße können die Autofahrer in die Prälat-Caire-Straße fahren.

Radfahrer werden auf dem Weg zur Notwende am Hans-Warsch-Platz auf die gegenüberliegende Seite geführt und müssen ihr Rad auf dem Gehweg über die Brücke schieben. Den Radweg von der Prälat-Caire-Straße zur Brücke können sie nicht nutzen. Eine Umleitung erfolgt über den Buschweg. ott

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.09.2019