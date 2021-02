Sanierung an Giulini-Brücke (B 44) ab Donnerstag

Ludwigshafen..Die Sanierung an der B 44 im Bereich der Giulini-Brücke zwischen Rheingönheim und Mundenheim beginnt am Donnerstag, 25. Februar, teilte der Landesbetrieb Mobilität (LBM) am Mittwoch mit. Die Arbeiten sollen je nach Witterung etwa vier Wochen dauern. Im Vorfeld zur Sanierung wird die Verkehrssicherung ab Donnerstag aufgebaut. Ab Montag beginnen die eigentlichen Arbeiten an den Mittelstreifenüberfahrten. Danach wird die Fahrbahn in Fahrtrichtung Ludwigshafen erneuert.Der Verkehr wird an der Baustelle vorbeigeführt.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.02.2021