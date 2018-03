Sanierung bis Anfang März

Anzeige

Ludwigshafen.Zwischen dem 26. Februar und dem 12. März wird der Straßenbelag in der Bessemerstraße erneuert, weswegen die Straße in diesem Zeitraum nicht befahrbar ist. Nach Angaben der Stadt wird die Straße zwischen Robert-Koch-Straße und Hohenzollernstraße für den Verkehr komplett gesperrt. Zeitgleich wird auch in der Hohenzollernstraße zwischen der Bürgermeister-Grünzweig-Straße und der Carl-Friedrich-Gauß-Straße der Oberbau des Straßenbelags wieder hergestellt. Dieser Bereich sei bereits gesperrt, teilte die Stadt mit. Voraussichtlich ab dem 12. März sollen beide Straßenabschnitte wieder freigegeben werden.

Während der Bauarbeiten wird die Hohenzollernstraße zwischen der Röntgenstraße und der Bessemerstraße zusätzlich als Einbahnstraße in Richtung Friesenheim ausgeschildert. Nach Angaben der Stadt sei der Bereich von der Carl-Friedrich-Gauß-Straße bis zur Bessemerstraße bereits als Einbahnstraße ausgeschildert.

Vorsichtige Fahrweise an Baustelle

Im Bereich der Baustelle bittet die Stadt Verkehrsteilnehmer um eine vorsichtige Fahrweise und verspricht eine geringe Belästigung der Anwohner. Sollte es während der Bauzeit Grund zur Beschwerde geben, sollen sich Bürger an Thomas Böhle, Bereich Stadtentwässerung, unter der Telefonnummer 0621/504 68 28 wenden.