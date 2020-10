Sanierung dauert länger

Ludwigshafen.Die Gleissanierung in der Ludwigstraße dauert etwas länger als gedacht. Die Straßenbahnen können indes die Haltestelle Ludwigstraße ab Freitag, 23. Oktober, 21.30 Uhr, wieder anfahren, teilte die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) am Donnerstag mit. Die Haltestelle wird bis zum Ende der Arbeiten um etwa 50 Meter verschoben. Laut RNV kam es zu unvorhergesehenen Schwierigkeiten, die trotz intensiver Vorplanung nicht erkennbar gewesen seien. Im Untergrund wurde nicht tragfähiger Boden vorgefunden, der großflächig ausgetauscht werden muss. Die Arbeiten werden daher nicht am Sonntag abgeschlossen, sondern voraussichtlich bis Donnerstag, 29. Oktober, fortgesetzt. Dies hat aber nur Auswirkungen auf den Autoverkehr. Die Kaiser-Wilhelm-Straße muss ab Freitag, 23. Oktober, 20 Uhr, in Höhe der Ludwigstraße voll gesperrt werden. Damit ist die Durchfahrt zwischen Bismarck- und Zollhofstraße nicht mehr möglich.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.10.2020