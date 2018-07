Sanierung verzögert sich

Anzeige

Ludwigshafen.Die Instandsetzungsarbeiten an der Buschwegbrücke zwischen Oggersheim und der Siedlung Notwende-Melm hängen rund eine Woche hinter dem Zeitplan zurück. Grund dafür sind nach Angaben der Stadtverwaltung die hohen Temperaturen der vergangenen Wochen, durch die viele Arbeiten in die Nachtstunden verlegt werden mussten. Gestern wurde die Verkehrsführung für die zweite Bauphase eingerichtet. Seitdem ist es nicht mehr möglich, von der Prälat-Caire-Straße in die Wormser Straße zu gelangen.

Um größere Verkehrsbehinderungen zu vermeiden, werden Autofahrer gebeten, die ausgeschilderten Umleitungsstrecken zu nutzen: Aus Richtung Mannheimer Straße, K 3, A 650 nach Notwende/Melm über die Sternstraße – Bastenhorstweg – Großpartstraße – Mittelpartstraße. Aus Richtung Frankenthal über Wormser Straße kommend nach Notwende/Melm über Prälat-Caire-Straße – Mannheimer Straße – Sternstraße – Bastenhorstweg – Großpartstraße – Mittelpartstraße. jei