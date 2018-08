Sanierung verzögert sich

Anzeige

Ludwigshafen.Wegen der Hitzewelle in den vergangenen Wochen verzögert sich nach Angaben der Stadt die Sanierung der Buschwegbrücke. „Wir hinken etwa drei Wochen hinter dem Zeitplan her“, erklärte Bereichsleiter Gerald Bohlender im Bau- und Grundstücksausschuss. Zur Erinnerung: Zum Ferienbeginn sollten die Arbeiten an den Brückenkappen sowie Geh- und Radwegen eigentlich beendet sein. „Wegen der hohen Temperaturen konnte tagsüber nicht gearbeitet werden, deshalb wichen die Handwerker auf die Nachtstunden aus. Dabei konnte aber das Pensum von zehn bis zwölf Stunden pro Tag nicht geschafft werden“, erläuterte Bohlender. In den vergangenen Tagen sei deshalb nicht gearbeitet worden, weil das Material aushärten müsse.

SPD-Fraktionsvize Hans Mindl forderte die Verwaltung auf, die Ampelschaltung an der Kreuzung Sternstraße/Bastenhorstweg zu ändern, um lange Rückstaus auf der Umleitungsstrecke zu vermeiden. „Derzeit kommen nur zwei bis drei Autos in einer Ampelphase durch.“ Bohlender versprach, dass sich die Verwaltung um Besserung bemühe. ott